Нью-Йорк, США, , 04:55 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 апреля умеренным ростом. В лидерах Nasdaq, который прибавил 1,03%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 57,31 пункта (0,17%), до уровня 33 503,57 пункта. S&P 500 прибавил 17,22 пункта (0,42%), поднявшись до уровня 4097,17 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 140,47 пункта (1,03%), до уровня 13 829,31 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,17, до уровня $59,60 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 апреля разнонаправленно. Незначительно — на 0,07% — понизился Nasdaq.

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