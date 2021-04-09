Сеул, , 04:29 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 671 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 644 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует незначительное снижение заболеваемости по сравнению с предыдущим днем, когда было выявлено 700 зараженных за сутки. При этом южнокорейские власти отказались ужесточать ограничения, так как это может навредить малому бизнесу.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 108 269. Также за минувшие сутки в стране скончались еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1764 человека.