Москва, , 04:18 — REGNUM Соединенные Штаты — не Советский Союз, умирать тих они не намерены, завил политолог Дмитрий Евстафьев, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Соединенные Штаты — это слабеющая единственная сверхдержава, но это единственная бывшая сверхдержава мира, которая не хочет умирать. И она не будет умирать. Это не Советский Союз, который флаг спустил и все разошлись. И это не Коммунистическая партия, в которой количество тех, кто воспринял гибель Советского Союза как трагедию для себя равнялось количеству пальцев на моей одной руке, если их конечно пять», — заявил Евстафьев.

По его словам, Соединенные Штаты, умирая, еще попытаются утянуть за собой остальной мир, поэтому нужно быть готовым к любым возможным конфликтам и трагедиям.