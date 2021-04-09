Даллас, США, , 04:15 — REGNUM Мужчина, которого подозревают в том, что он открыл стрельбу в городе Брайан в американском штате Техас, задержан. Об этом 8 апреля сообщается на странице в Twitter управления городской полиции.

Инцидент произошел на заводе по производству мебели. В полиции отметили, что задержанный является сотрудником предприятия. Мотивы его преступления устанавливаются.

В полиции также добавили, что в результате стрельбы погиб один человек и еще шестеро получили ранения. Четверо пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля при стрельбе в городе Рок-Хилл в американском штате Южная Каролина погибли пять человек, в том числе и двое детей.

Читайте ранее в этом сюжете: При стрельбе в Южной Каролине погибли пять человек