Луганск, , 04:08 — REGNUM Киевские боевики дважды за сутки вели огонь по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) с применением миномета и гранатомета, сообщили 8 апреля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«С начала текущих суток зафиксировано два нарушения второго пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня», — сообщил представитель оборонного ведомства республики.

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По его словам, во время обстрелов использовались миномет калибром 120 мм и гранатомет. Удары наносились по населённым пунктам Нижнее Лозовое и Калиновка. В настоящее время уточняется информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры.

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