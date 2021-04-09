Хабаровск, , 05:00 — REGNUM На неделю раньше обычных сроков начался ледоход на реке Бикин у посёлка Лесопильное в Хабаровском крае — в ближайшие дни вода может подняться до неблагоприятных значений с подтоплением низин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Затопления прогнозируют и при вскрытии 9 — 12 апреля реки Уссури в Вяземском и Бикинском районах. На всех реках южных районов региона отмечаются многочисленные закраины, промоины, идут подвижки льда.

Гидрологи Дальневосточного УГМС подтвердили прогноз о том, что ледоход на большинстве рек пройдет с опережением многолетних показателей на 4−6 дней. На реке Амур у Хабаровска он ожидается в середине апреля.

«В постоянной готовности к реагированию на возможные ЧС в период паводков будет находиться группировка сил и средств, в которую входит около пяти тыс. человек и 1,5 тысяч единиц техники», — добавили в краевом комитете по гражданской защите.

Спасатели предупреждают: выход на лёд опасен, за последние две недели спасли шесть человек, в том числе трех детей.

Также запрещён выезд на лёд на автомобилях, разрешено только в тех местах, где еще остались действующие ледовые переправы. Таких пока 15, все они в северных территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, поздним вечером 7 апреля спасательные службы Татарии были подняты по тревоге на поиск восьмилетнего мальчика, который, предположительно, упал в реку.