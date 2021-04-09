Петропавловск-Камчатский, , 04:02 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на совете региона, который он провёл 8 апреля на Камчатке, поручил создать систему управления строительством на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

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В 2020 году темп роста строительных работ на Дальнем Востоке составил 97,5%, а ввода жилых домов — 101,6%.

Проблемы в строительной отрасли в регионе связаны с отсутствием крупных строительных компаний, завозом строительных материалов из других регионов и отсутствием собственных производств.

«Надо заняться отраслью строительных материалов. Я попросил коллег создать отдельную систему преференций для этой отрасли», — сказал Трутнев.

Полпред поручил подготовить и внести в правительство РФ предложения по субсидированию части затрат на создание инженерной инфраструктуры строящихся объектов жилищной застройки на территории ДФО, а также по установлению квоты при распределении субсидий дальневосточным регионам, пересмотру критериев отбора при распределении субсидий, изменению требований по расчёту коэффициента результативности использования субсидии. Также будет проработан вопрос предоставления градостроительных преференций в рамках режима свободного порта Владивосток с целью сокращения сроков разработки, согласования и утверждения документов территориального планирования и документации по планировке территории, упрощения процедур получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Регионам Дальнего Востока поручено разработать дорожные карты по увеличению объёмов жилищного строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Трутнев удивился высоким ценам на жильё на Дальнем Востоке. Так, полпред озвучил информацию о том, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья в регионе составляет 91 тыс. рублей. А на Чукотке стоимость квадратного метра во вновь построенных домах достигает 180 тыс. рублей.