Санто-Доминго, , 04:01 — REGNUM Действие режима чрезвычайного положения, введенного в Доминиканской Республики из-за распространения коронавируса, продлится до 31 мая. Об этом 8 апреля сообщило издание Hoy.

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Такое решение приняло правительство страны. Режим ЧП должны были отменить 16 апреля. В настоящее время в республике закрыты развлекательные заведения и спортивные центры. Кроме того, по всей стране действует требования о ношении защитных масок и соблюдении санированного дистанцирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля в Доминиканскую Республику прибыла первая партией вакцины от коронавирусной инфекции производства британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Власти страны заказали у нее 10 млн доз препарата.

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