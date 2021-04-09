Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Президент США Джо Байден обнародовал свои первые инициативы в сфере контроля за оборотом оружия, сообщил 8 апреля телеканал CBS News со ссылкой на выступление американского лидера в Белом доме.

Изменения включают пересмотр федеральной политики в отношении «оружия-призрака», изготовленного вручную и не имеющего серийных номеров, и использования модификаций, которые превращают пистолет в короткоствольную винтовку.

Байден призвал Сенат принять законопроекты, принятые в Палате представителей, которые позволили бы расширить проверку анкетных данных владельцев оружия. Он также призвал Конгресс повторно принять запрет на боевое оружие. Такой запрет существовал в США с 1994 по 2004 годы, однако затем не находил необходимой поддержки.

«Ничто из того, что я собираюсь рекомендовать, никоим образом не нарушает Вторую поправку (Конституции США, она гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия — ИА REGNUM)», — сказал американский лидер.

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Байден добавил, что элементы «оружия-призрака» необходимо приравнивать в США к самому оружию, и что они должны быть помечены серийными номерами. Кроме того, модифицированные пистолеты должны признаваться более опасными и подпадать под действие закона об огнестрельном оружии, а это означает, что владельцы должны будут регистрировать и платить пошлину за модификации оружия.

«Насилие с применением огнестрельного оружия в этой стране — это эпидемия, и это позор для международного сообщества», — сказал президент США.

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