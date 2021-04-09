Москва, , 03:55 — REGNUM На прошедшей неделе 45 летательных аппаратов иностранных государств (35 самолётов-разведчиков и 10 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 9 апреля опубликовала газета «Красная звезда».

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 303 лётные смены на 65 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 850 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 17 тыс. практических мероприятий на 141 полигоне. Было выполнено более 2,2 тыс. занятий по вождению, из них 51% — ночью. Десантниками было выполнено более восьми тысяч прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 90 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 1,5 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу четыре офицера. В рамках гособоронзаказа в войска были поставлены зенитные комплексы «Панцирь-С».

Как сообщало ИА REGNUM, семь учений при участии ряда стран НАТО запланированы на Украине в текущем году.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО запланировало семь учений на Украине в 2021 году – МИД РФ