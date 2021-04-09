Абуджа, , 03:49 — REGNUM Один офицер и десять солдат вооруженных сил Нигерии погибли в штате Бенуе в результате нападения боевиков, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах.

Сообщается, что военнослужащие участвовали в операции по поиску и уничтожению боевиков. Однако во время выполнения задачи они подверглись нападению. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля группа вооруженных боевиков совершила серию нападений на мирных жителей в штате Кадуна на северо-западе Нигерии. В результате произошедшего погибли восемь мирных жителей, еще четверо пострадали. Нападавшие также угнали рогатый скот из одной из деревень.

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