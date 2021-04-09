Владивосток, , 03:48 — REGNUM В Приморье мобильные медицинские бригады врачей отправились по районам для проведения профилактических медосмотров детей. Выездная служба будет работать с 9 апреля до 6 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Мобильный медицинский комплекс из трёх автомобилей наполнен современной техникой для УЗИ, гинекологическим и офтальмологическим оборудованием. Бригады врачей сформированы из узких детских специалистов — это невролог, лор, хирург, хирург-андролог и гинеколог, травматолог-ортопед, психиатр, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики и медсестра ЭКГ.

В каждом населённом пункте мобильный комплекс будет стоять у ФАПа или врачебной амбулатории.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Хабаровского края скорректировал график работы автопоезда «Здоровье» — врачи задержатся в районе имени Лазо.