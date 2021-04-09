Челябинск, 9 апреля, 2021, 03:43 — ИА Регнум. В арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск к производителю автотранспортных средств — ООО «Завод Вектор». Дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Alexander Novikov Автоцистерна

Иск от красноярского ООО «Орион-Моторс» поступил в суд 8 апреля 2021 года. В качестве просроченного долга заявлена сумма 4 249 076 рублей.

Этому заявлению предшествовало мировое соглашение, заключенное сторонами в феврале 2021 года и утвержденное красноярским арбитражем. По нему «Вектор» обязался выплатить компании «Орион-Моторс» задолженность в размере 4 305 241 рубля 60 копеек до 15 мая 2021 года путём перечисления на расчётный счет.

По данным ЕГРЮЛ, завод «Вектор» из Чебаркуля создан в мае 2018 года. Его основная деятельность — производство автотранспортных средств. Генеральный директор и владелец — Александра Карлова.