Гуанчжоу, Китай, , 03:39 — REGNUM Таможня столицы провинции Гуандун на юге Китая города Гуанчжоу объявила об аресте четырех подозреваемых в незаконной торговле сухим молоком трансграничных почтовых отправлений, сообщает 8 апреля агентство Синьхуаю

Стоимость сухого молока, вовлеченного в незаконную торговлю, достигла 1 млрд юаней (около $152 млн), сообщили в таможне. Всего в операциях по поимке преступников, проходивших в городах Шанхай, Шаосин, Ухань, Чанша и Шэньчжэнь, было задействовано 178 таможенников.

Следователи обнаружили на одном из складов более 170 тыс. банок импортного сухого молока без юридических документов, сообщили в таможне.

Подозреваемые подложно декларировали товары для личного пользования и перевозили их через границу по каналам электронной торговли. Они также якобы подделывали заказы, платежные документы и другие бумаги. Ведется дальнейшее расследование.