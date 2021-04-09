Петропавловск-Камчатский, , 03:38 — REGNUM В период с 2021 по 2025 год созданная на базе «Авроры» единая дальневосточная авиакомпания получит в лизинг 45 новых отечественных самолётов, об этом стало известно на совете Дальневосточного федерального округа, который полпред Юрий Трутнев провел на Камчатке 8 апреля.

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Авиакомпания будет осуществлять полёты по 535 маршрутам, из которых 66 — межрегиональные и 469 — местные. В её состав вошли все регионы Дальнего Востока.

Полномочный представитель президента Юрий Трутнев поручил подготовить предложения по разработке программ по обеспечению авиационной транспортной доступности. А Минфину РФ в недельный срок необходимо определить объём бюджетной поддержки новой авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 10 марта 2021 года, подписал перечень поручений. Среди них и проверка доступности авиаперевозок для дальневосточников.