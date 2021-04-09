Пекин, , 03:35 — REGNUM Китаю удалось переломить растущую тенденцию участия населения в трансграничных азартных играх благодаря серии специальных операций, стартовавшей в 2020 году, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

По данным Министерства общественной безопасности КНР, полиция Китая расследовала более 17 тыс. трансграничных случаев организации и участия в азартных играх, а также и связанных с ними дел, в рамках которых было задержано около 110 тыс. подозреваемых.

В ходе этих операций было раскрыто более 3400 платформ азартных онлайн-игр, а также более 2800 незаконных платежных платформ и подпольных банков.

На специальном совещании по борьбе с трансграничными азартными играми член Госсовета КНР и министр общественной безопасности страны Чжао Кэчжи высоко оценил достигнутые успехи и потребовал продолжать гнуть жесткую линию в отношении подобных преступлений.