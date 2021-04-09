Магадан, , 03:40 — REGNUM В Магаданской области с 9 апреля смягчили ограничительные меры по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Так, до 75% от общей вместимости теперь разрешена заполняемость театров, концертных и кинозалов, дворцов культуры. Исключен запрет на перевозку пассажирским транспортом лиц без средств индивидуальной защиты рук. Разрешена торжественная регистрация браков с участием гостей до 8 человек. Разрешен с 1 июня приём и размещение в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного и сезонного действия, при условии предельной наполняемости не более 75%. Возобновляется работа бань и саун.

Как сообщало ИА REGNUM, российские регионы начинают возвращаться к привычной жизни. Региональной власти нужно, чтобы накануне выборов не было никаких сомнений относительно того, что стрессовая ситуация ковидного периода осталась в прошлом.