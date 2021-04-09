Севастополь, , 03:29 — REGNUM Арбитражный суд Севастополя удовлетворил иск правительства региона к ООО «Первый мукомольный завод». С последним досрочно был расторгнут договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Договор о деятельности на территории города федерального значения был подписан 4 июля 2016 года, то есть спустя несколько месяцев после создания предприятия. Договор был заключен на срок существования свободной экономической зоны — до 31 декабря 2039 года, и по нему участник получал право «на особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ».

В то же время ООО взяло на себя обязательство реализовать инвестиционный проект — создать инжиниринговую строительную базу и вести деятельность в области строительного инжиниринга. Срок реализации проекта составлял 24 года, а общий объём капитальных вложений участника должен был составить не менее 3,1 млн рублей. Средства предполагалось направить «на модернизацию оборудования технологической линии и приобретение нового автотранспорта».

Иск правительства мотивирован неисполнением обязательств со стороны ООО. Например, им не выполнены требования, касающиеся создания рабочих мест и обеспечения выплаты среднемесячной заработной платы персоналу.

По данным ЕГРЮЛ, завод создан в марте 2016 года. Его уставный капитал составляет 50 тыс. рублей. Владелец — Юрий Кононов, директор — Владимир Киричук.