Буэнос-Айрес, , 03:29 — REGNUM Власти Аргентины продлили срок действия ограничений, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, до 30 апреля, сообщает пресс-служба аргентинского правительства.

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В стране вводится обязательный масочный режим, также жителям будет необходимо соблюдать социальную дистанцию два метра при посещении общественных мест. В регионах, где зафиксирована высокая заболеваемость COVID-19 вводится ночной комендантский час. Также в стране прекращают работу развлекательные заведения, а ресторанам и барам разрешат работать лишь до 23:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Аргентине выявили рекордное с начала пандемии число носителей коронавирусной инфекции — 22 039 человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в столичном регионе Буэнос-Айрес.