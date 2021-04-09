Тайюань , Китай, , 03:27 — REGNUM По данным местных властей, за последние пять лет с 2016 года, северокитайская провинция Шаньси, находящаяся на переднем крае борьбы Китая с опустыниванием, провела работы по спасению от пустынь более чем 386,6 тыс. га земли, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

По данным Управления лесного хозяйства и пастбищных угодий провинции Шаньси, расположенной на южной и центральной окраине районов опустынивания в Китае, начитывает почти 2,2 млн гектаров земель, подверженных риску опустынивания.

В последние годы Шаньси запустила ряд проектов по борьбе с песком и лесоразведению, направленных на улучшение экологии. В 2019 году общая площадь лесов провинции составляла более 3,63 млн га, а коэффициент лесистости достигал 23,18%, что демонстрирует резкий прирост относительно 18,03% в 2010 году.