Пекин, , 03:22 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили, что глобальное рассеивание богатых никелем аэрозолей могло стать важным фактором массового вымирания, которое произошло 250 млн лет назад, сообщает 8 апреля газета Science and Technology Daily.

Массовое вымирание пермское вымирание было самым серьезным биотическим кризисом в истории флоры и фауны Земли, уничтожившим более 90% морских и 75% наземных видов. Ученые полагали, что извержение Сибирских траппов большой магматической провинции было первичным триггером, запустившим катастрофу.

Недавние исследования показали, что извержение траппов началось примерно за 300 тыс. лет до массового вымирания, но механизм связи между этими двумя событиями остался нераскрытым.

Исследователи во главе с профессором из Школы наук о Земле и космосе Университета науки и техники Китая в восточно-китайской провинции Аньхой Шэнь Яньань проанализировал обилие и состав изотопов никеля в пермско-триасовых слоях осадочных пород в разрезе озера Бьюкенен в бассейне Свердрупа Канадского Арктического архипелага.

Полученные данные свидетельствовали о том, что состав изотопов никеля в бассейне Свердрупа четко фиксирует процесс движения богатых никелем аэрозолей от извержения траппа через атмосферу к последующему выпадению в океан и на сушу.

В результате было установлено, что крупномасштабное осаждение аэрозолей, богатых никелем, в то время в значительной степени потребляло океанический кислород и приводило к подкислению океана, а также ухудшало экологию суши, делая ее непригодной для наземных организмов. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.