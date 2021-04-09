Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Переговоры участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы могут возобновиться в ближайшие дни. Об этом 9 апреля заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Вы, вероятно, видели, что Совместная комиссия проведет встречу завтра. Мы ожидаем, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, возможно, на следующей неделе», — сказал Прайс.

Он охарактеризовал текущее состояние в переговорах как «конструктивное» и «деловое», но добавил, что США «не хотят позволять ожиданиям опережать» достигнутый результат.

Читайте также: Посол Китая призвал США отменить все санкции против Ирана

Очное заседание Совместной комиссии, в которой приняли участие представители Ирана и международной «пятерки» (Германии, Франции, Великобритании, Китая, России), прошло 6 апреля в Вене. По его итогам экспертам поручили определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

Читайте ранее в этом сюжете: США не намерены «соблазнять» Иран снятием санкций, подслащивая путь к СВПД