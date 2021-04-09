Омск, , 03:12 — REGNUM Арбитраж Омской области по иску государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) признал банкротом омский «Эксперт Банк», который до этого лишился лицензии и проходил процедуру принудительной ликвидации. С апреля 2021 года в отношении банка из топ-250 введено конкурсное производство сроком на один год, передаёт ИА REGNUM.

АСВ сменило статус с ликвидатора на конкурсного управляющего. Следующее заседание с отчетом по итогам банкротства пройдёт 7 апреля 2022 года.

На начало марта 2021 года у омского банка были установлены долги перед 489 кредиторами на общую сумму свыше 6,283 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на момент отзыва лицензии 1 ноября 2019 года по размеру активов «Эксперт Банк» был на 209-м месте в РФ. Основным акционером АО были юрлица, включая фирмы из Эстонии и Москвы, аффилированные с теперь уже бывшим главой правления Романом Стройковым. Его доля влияния составляла более 90%.

Омский банк год назад сделал попытку вернуть лицензию, но суд не нашел оснований для отмены соответствующего приказа Банка России.

Напомним, также в апреле 2021 года был обанкрочен московский «Апабанк», который учредили в 1993 году. Он входил в топ-400.