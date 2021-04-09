Анкара, , 03:11 — REGNUM Посол Италии в Анкаре Массимо Гайани был вызван в министерство иностранных дел Турции после заявления итальянского премьер-министра Марио Драги, назвавшего «диктатором» турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 8 апреля сообщает агентство Anadolu.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу осудил высказывание Драги, расценив его слова как «неприемлемые».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марио Драги раскритиковал поведение Эрдогана в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и отметил, что отношение турецкого лидера к ней является «неподобающим».

Так премьер-министр Италии оценил инцидент с креслами в ходе встречи турецкого лидера с Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Кроме того, Драги назвал президента Турции «диктатором, с которым нужно сотрудничать».

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Италии назвал Эрдогана диктатором