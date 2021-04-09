Пекин, , 03:09 — REGNUM Национальная иммиграционная администрация Китая запустила двуязычную телефонную линию помощи и английскую версию своего официального веб-сайта, чтобы сделать иммиграционные информирование более доступным, сообщает агентство Синьхуа.

Телефон доверия 12 367 — это китайско-англоязычная служба, работающая в режиме 24/7. Она отвечает на запросы, касающиеся иммиграционной политики, и принимает жалобы и предложения как от местных, так и от зарубежных жителей, говорится в сообщении администрации.

Телефон доверия, работающий на базе облачных технологий и искусственного интеллекта, также интегрирован с горячими линиями пограничных служб по всей стране.

Недавно запущенный сайт администрации на английском языке, en.nia.gov.cn, включает в себя множество разделов, включая иммиграционную информационную службу, консультации и помощь, доступные как через стационарные, так и через мобильные устройства.