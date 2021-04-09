Пекин, , 03:01 — REGNUM Представители зарубежных СМИ 8 апреля начали экскурсию по старым районам революционных баз Китая, чтобы узнать больше об истории Коммунистической партии Китая, сообщает агентство Синьхуа.

При организации Организационного управления Госсовета КНР, 39 репортеров из 25 зарубежных СМИ и репортеров китайских новостных организаций начали свое путешествие в город Цзинганшань, известный как колыбель китайской революции, в восточно-китайской провинции Цзянси.

Во время первого этапа тура репортеры имеют возможность узнать об усилиях местных властей в борьбе с бедностью, об оживлении сельских районов, ускорении качественного развития и улучшении условий жизни людей.

Тур, который продлится до 13 апреля, также приведет иностранных гостей в другой старый революционный район Китая — Цзуньи в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Напомним, что в этом году Китай отмечает вековой юбилей Компартии.