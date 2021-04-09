Нанкин, Китай, , 02:55 — REGNUM Более 1100 видов растений представлены на Международной садоводческой выставке, которая открылась в восточно-китайской провинции Цзянсу 8 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Тематическая выставка «Зеленый город, здоровая жизнь» открылась для посещения на туристическом курорте Цзаолиньвань в уездном городе Ичжэн близ города Янчжоу и продлится до 8 октября этого года.

Выставочная площадь достигает около 230 гектаров. Выставка включает в себя пять основных павильонов: Павильон китайской садовой культуры, Павильон внутреннего сада, Павильон китайского цветочного искусства, Международный павильон садоводства и Павильон церемонии открытия и закрытия.

В общей сложности 64 выставочных сада представлены в павильонах, которые включают в себя 13 садов из городов Цзянсу, 26 садов от предприятий и городов в других частях Китая и 25 выставочных садов из здругих стран и международных организаций.

С таким большим количеством сортов растений на выставке было установлено 27 800 деревьев высотой более 6 метров и 770 тыс. квадратных метров кустарников.

В рамках выставки пройдут шесть международных конкурсов по цветочной композиции, китайской розе и китайским травянистым пионам, будут представлены фрукты, овощи, чай, цветы и другие предметы садоводства.