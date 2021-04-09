Рига, , 02:51 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля президента Латвии Эгилса Левитса произошло в столице республики Риге. Об этом 8 апреля сообщили в президентской канцелярии.

В служебную машину Левитса врезался автомобиль его охраны. Отмечается, что ДТП имело незначительный характер и глава республики не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля на участке трассы А38 в Польше рядом с границей Чехии мотоциклист столкнулся с выбежавшей на дорогу косулей и погиб.

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