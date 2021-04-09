Гонконг, Китай, , 02:50 — REGNUM Министерство юстиции Специального административного района (САР) Гонконг сообщило, что из 10 242 человек, арестованных в период с 9 июня 2019 года по 28 февраля 2021 года в связи с социальными беспорядками в Гонконге, 2521 человек находились или находятся в стадии судебного разбирательства, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

По данным Бюро безопасности правительства САР, из 2521 человека около 720 человек были обвинены в массовых беспорядках, остальные — в других преступлениях, включая незаконные собрания, поджоги и оскорбление национального флага.

Отвечая на вопросы членов Законодательного совета 8 апреля, Министерство юстиции заявило, что из 2521 человека, участвовавших в судебном разбирательстве, 883 человека понесли юридические последствия, в том числе 614 человек были осуждены, 261 был обвинены, четверо были приговорены к охранному ордеру, а четверо были наказаны в рамках гражданского судопроизводства за неуважение к суду.

Кроме того, 50 человек были оправданы по своим обвинениям, 186 человек были оправданы после суда, а судебные разбирательства по остальным все еще продолжаются.

Бюро гражданской службы правительства САР сообщило, что к концу февраля 26 государственных служащих были арестованы по подозрению в участии в незаконной деятельности. В настоящее время они находятся под следствием полиции или подвергаются судебному преследованию, и все они отстранены от работы.