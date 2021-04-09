Париж, , 02:45 — REGNUM Французский парламент 8 апреля принял закон, направленный на защиту и поощрение использования региональных языков на территории страны. Об этом сообщает Le Parisien.

Закон привносит два важных нововведения: внедрение образования на региональном языке (в течение значительной части учебного времени) и разработку комплекта учебных материалов в частных учебных заведениях, где обучение ведется на региональных языках.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) высказалось в поддержку этого законопроекта во втором чтении. Он был принят 247 голосами против 76 при 19 воздержавшихся.

Депутат от бретонского департамента Морбиан Поль Молак сказал во время голосования, что региональные языки — «богатство, национальное достояние» Франции, «но это богатство, по данным ЮНЕСКО, под угрозой исчезновения».