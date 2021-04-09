Тайюань , Китай, , 02:45 — REGNUM Китай успешно вывел экспериментальный спутник на запланированную орбиту с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Спутник стал уже третьим в серии «Шиян-6». Он был запущен ракетой-носителем «Чанчжэн-4В» в 7:01 утра по Пекину 9 апреля. Он будет использоваться для проведения исследований космической среды и экспериментов по ряду технологий.

Пятничный запуск стал уже 365-м по счету стартом ракет серии «Чанчжэн». Подробности не сообщаются.