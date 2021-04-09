Брюссель, , 02:45 — REGNUM Европейская комиссия осуждает насилие на протестных акциях в Северной Ирландии, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на своей странице в Twitter.

«Мы строго осуждаем случаи проявления насилия, произошедшие в Северной Ирландии за последние дни. Никто от этой ситуации не выиграет. Мы призываем все стороны немедленно воздержаться от применения насилия», — заявил он.

Также с осуждением беспорядков выступил и премьер-министр Республики Ирландия Михал Мартин. Он призвал коалиционное правительство Северной Ирландии, состоящее как из республиканцев, так и лоялистов, работать вместе для предотвращения насилия на улицах.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в столице Северной Ирландии Белфасте произошли новые уличные беспорядки. Полиции пришлось применить водометы для разгона демонстрации.

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