Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве пройдет общегородская выставка-форум для молодежи «Карьера vs бизнес». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятие состоится 16 и 17 апреля в столичном «Цифровом деловом пространстве». В марках форума участников обучат принципам построения карьеры, а также расскажут о том, как стать предпринимателем.

Помимо лекции известных предпринимателей, для участников форума будет организована ярмарка вакансий от компаний-партнеров, во время которой будут проводиться собеседования для дальнейшего трудоустройства, а также личные карьерные консультации и профориентационные тестирования. Программа мероприятия состоит из двух направлений: «Практикуй» для желающих работать по найму и «Предпринимай» для тех, кто хотел бы открыть свой бизнес.

«Идея форума — показать два возможных и одинаково перспективных варианта для профессионального развития. Экспозиция и вся программа призваны познакомить молодежь с преимуществами и особенностями каждого направления. И конечно, мы расскажем, на какую поддержку от города молодые специалисты могут рассчитывать», — заявила Сергунина.

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