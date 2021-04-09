Урумчи, Китай, 9 апреля 2021, 02:42 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая сейчас переживает лучший период процветания и развития в своей истории, заявил 7 апреля представитель регионального правительства, передает агентство Синьхуа.
По словам заместителя председателя правительства региона Эркина Тунияза, некоторые люди в мире, исповедуя скрытые мотивы, игнорируют тот факт, что народ Синьцзяна живет лучше, чем когда-либо, и вместо этого сознательно распространяют слухи о так называемом «принудительном труде», «принудительной стерилизации» и «геноциде».
Он сказал, что некоторые западные политики скорее поверят лжи, сфабрикованной некоторыми антикитайскими силами, чем прислушаются к общим чаяниям более чем 25 млн человек всех этнических групп в Синьцзяне.
Об этом правительственный чиновник заявил австралийским СМИ на совместном мероприятии по видеосвязи, организованном о Синьцзян-Уйгурским автономным районом и посольством Китая в Австралии.
На мероприятии представители народа со всего региона рассказали свои собственные истории, чтобы опровергнуть ложные утверждения. Имам мечети Ланггар в городе Аксу Маулан Усман, сказал, что службы в мечети, которая была построена в 1840 году, были значительно улучшены.
Помимо базовой инфраструктуры, мечеть также оснащена кондиционерами, компьютерами и медицинскими услугами. Некоторые люди за рубежом утверждают, что Синьцзян «ограничил религиозную свободу» или «разрушил мечети», но это просто ложь, распространяемая с целью разжигания этнической конфронтации и подрыва развития Синьцзяна, сказал он.