Урумчи, Китай, , 02:42 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая сейчас переживает лучший период процветания и развития в своей истории, заявил 7 апреля представитель регионального правительства, передает агентство Синьхуа.

По словам заместителя председателя правительства региона Эркина Тунияза, некоторые люди в мире, исповедуя скрытые мотивы, игнорируют тот факт, что народ Синьцзяна живет лучше, чем когда-либо, и вместо этого сознательно распространяют слухи о так называемом «принудительном труде», «принудительной стерилизации» и «геноциде».

Он сказал, что некоторые западные политики скорее поверят лжи, сфабрикованной некоторыми антикитайскими силами, чем прислушаются к общим чаяниям более чем 25 млн человек всех этнических групп в Синьцзяне.

«То, что они делают, создает так называемые проблемы, связанные с Синьцзяном, подрывает безопасность и стабильность Синьцзяна и препятствует развитию Китая», — сказал Эркин Тунияз.

Об этом правительственный чиновник заявил австралийским СМИ на совместном мероприятии по видеосвязи, организованном о Синьцзян-Уйгурским автономным районом и посольством Китая в Австралии.

На мероприятии представители народа со всего региона рассказали свои собственные истории, чтобы опровергнуть ложные утверждения. Имам мечети Ланггар в городе Аксу Маулан Усман, сказал, что службы в мечети, которая была построена в 1840 году, были значительно улучшены.

Помимо базовой инфраструктуры, мечеть также оснащена кондиционерами, компьютерами и медицинскими услугами. Некоторые люди за рубежом утверждают, что Синьцзян «ограничил религиозную свободу» или «разрушил мечети», но это просто ложь, распространяемая с целью разжигания этнической конфронтации и подрыва развития Синьцзяна, сказал он.

«Мы хорошо знаем об их злых намерениях и не будем обмануты», — сказал Маулан Усман, добавив, что он приветствует иностранных друзей посетить регион во время предстоящего Рамадана.