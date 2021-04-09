Подгорица, , 07:34 — REGNUM Поправки в решение о критериях определения условий получения черногорского гражданства путем приема не приведут ни к какой электоральной инженерии или изменениям в структуре населения, заявил 8 апреля исполнительный директор центра гражданских свобод Борис Марич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Он отметил, что решение о критериях определения условий получения черногорского гражданства приспосабливается к нормам закона о гражданстве и определяет одно из восьми условий приобретения гражданства путем принятия.

«Одним из условий, вызвавших дискуссии, является то, что при пребывании в стране от двух непрерывно и от трех лет. Если есть перерыв всего в один день, то весь предыдущий период «аннулируется», — отметил Марич.

Он добавил, что когда человек удовлетворит это условие законного и непрерывного проживания в течение десяти лет в Черногории, то он не получит гражданства, если не выполнит кумулятивно и все остальные семь условий.