Рим, , 02:33 — REGNUM Диктатором считает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана премьер-министр Италии Марио Драги. Об этом глава итальянского правительства заявил 8 апреля в ходе пресс-конференции.

Вместе с тем он признал, что с такими политиками все же следует договариваться и «искать правильный баланс».

«С этими диктаторами, с которыми однако требуется сотрудничать, вы должны быть откровенны, чтобы подтвердить позицию, но также быть готовыми взаимодействовать в интересах своей страны. Нужно найти правильный баланс», — сказал премьер-министр.

Кроме того, Драги назвал «неподобающим» поведение Эрдогана к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в ходе их недавней встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля состоялся визит в Анкару главы Евросовета Шарля Мишеля и Урсуле фон дер Ляйен. В зале, где проходила их встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом, было только два кресла, которые заняли Эрдоган и Мишель. Фон дер Ляйен досталось лишь место на диване сбоку.

Читайте ранее в этом сюжете: Анкара объяснилась после инцидента со стульями на встрече с лидерами ЕС