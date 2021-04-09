Наньнин, Китай, , 02:32 — REGNUM 18-я выставка Китай-АСЕАН Экспо пройдет как онлайн, так и оффлайн в столице Гуанси-Чжуанского автономного района на юго-западе Китая городе Наньнине в сентябре, сообщает агентство Синьхуа.

В этом году исполняется 30 лет диалогу между Китаем и АСЕАН. Выставка этого года поможет расширить свои функции. Он также будет способствовать дальнейшему развитию инициативы «Пояса и пути» и Регионального всеобъемлющего экономического партнерства.

Выставочная площадь в этом году достигнет 124 тыс. кв. метров, на которых будут проводиться бменные мероприятия в области экономики и торговли, науки и техники, цифровой экономики и здравоохранения, сказал генеральный секретарь Секретариата Китай-АСЕАН Экспо Ван Лэй.

В 2020 году товарооборот между Китаем и странами АСЕАН достиг $684,6 млрд, что более чем на 6,7% больше, чем годом ранее. АСЕАН остается крупнейшим торговым партнером Китая, демонстрируя огромный потенциал и сильную устойчивость экономического и торгового сотрудничества между двумя сторонами, сказал представитель Министерства коммерции КНР Вэй Янь.

Другой сотрудник министерства, Ян Чжо, посоветовал расширить и углубить сотрудничество в таких областях, как здравоохранение, новые бизнес-модели и технологические инновации. По словам Яна, общий объем двусторонних инвестиций между Китаем и АСЕАН в 2020 году достиг $22,31 млрд.