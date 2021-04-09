Белград, , 02:32 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич на пресс-конференции 8 апреля заявила, что будет очень рада, если представители временных учреждений Приштины действительно захотят возобновить диалог, учитывая их последние заявления о том, что переговоры с Белградом не входят в их приоритеты. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«Раннее заявляли о том, что это не приоритетная задача для Курти, а лишь пятый, шестой пункт его повестки дня… Я буду рада, если их позиция изменится, это важно для безопасности и стабильности региона», — отметила Брнабич.

Когда ее спросили, планировала ли она также присоединиться к диалогу, в этом случае Брнабич ответила, что главным переговорщиком Белграда является президент Сербии Александр Вучич, и что она, конечно же, не избегает участия в переговорах, если это необходимо.

«Посмотрим, кто будет участвовать в переговорах. Диалог модерируется ЕС, если я тоже буду вынуждена участвовать, я не откажусь, как и от любой другой ответственности или задачи, поставленной передо мной в качестве премьер-министра Сербии», — указала Брнабич.