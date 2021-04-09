Пекин, , 02:27 — REGNUM Китай активно продвигает «зеленую» упаковку в отрасли экспресс-доставки, в связи с чем власти установили четкие требования к упаковке как для поставщиков курьерских услуг, так и для клиентов, сообщает Государственное почтовое бюро КНР, передает агентство Синьхуа.

Курьерские компании должны закупать упаковочные материалы, соответствующие установленным правительством стандартам, и отдавать приоритет материалам, которые могут быть использованы повторно или же легко перерабатываются, сказал сотрудник бюро Гуань Айгуан, ссылаясь на новые правила упаковки посылок, которые недавно вступили в силу.

Курьерские фирмы также должны упаковывать посылки более экологичными и экономичными способами, сокращая использование таких материалов, как клейкая лента и наполнители, а также перерабатывая эти материалы в соответствии с новыми правилами.

Гуань сказал, что клиенты служб экспресс-доставки также должны поддерживать «зеленую» упаковку и соблюдать новые правила, которые просят их избегать использования материалов, не удовлетворяющих требований соответствующих законов и правил.

Бюро в этом месяце начнет годичную кампанию по исправлению ситуации «чрезмерной упаковки», а для курьерского сектора будут установлены официальные стандарты, ограничивающие «чрезмерную упаковку», сказал Гуань.

По данным бюро, к концу марта этого года курьерский сектор Китая обработал более 20 млрд посылок, что в среднем составляет 240 млн посылок в день. По его прогнозам, в 2021 году Китай доставит более 95 млрд посылок.