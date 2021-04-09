Москва, , 09:32 — REGNUM Памятник Юрию Гагарину, расположенный в Москве на Ленинском проспекте, будет отреставрирован в 2022 году. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Соответствующее решение было принято после планового осмотра монумента. В рамках реставрационных работу планируется восстановить облицовку стилобата и устранить мелкие повреждения монумента.

«В этом году планируется провести подробное обследование технического состояния и разработать проект реставрации. Сами работы начнутся в 2022 году, они будут идти под контролем экспертов Мосгорнаследия», — заявила вице-мэр.