Белград, , 02:56 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич на пресс-конференции 8 апреля заявила, что правительство приняло решение пожертвовать еще 10 000 вакцин городу Сараево. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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Она сообщила, что эти вакцины будут отправлены 8 или 9 апреля с целью помочь «соседям и друзьям».

«Насколько это возможно, и в будущем мы будем проявлять солидарность, потому что нам не будут грозить опасности, только если весь регион будет в безопасности», — отметила Брнабич.

Отвечая на вопрос немецкого телевидения RTL, почему Сербия прекратила вакцинацию иностранцев, Брнабич подчеркнула, что в настоящее время вакцинация нацелена на иммунизацию сербских граждан. На дополнительный вопрос о том, как Сербия получила одной из первых стран вакцину компании Pfizer-BioNTech, она ответила, что Сербия стала одной из первых, кто подписал контракт с этой компанией.