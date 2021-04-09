Бразилиа, , 02:02 — REGNUM Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 13 279 857. Об этом 8 апреля сообщает на своем сайте минздрав страны.

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Из них 11 732 193 пациентов уже излечились. За последние сутки в Бразилии выявили 86 652 фактов инфицирования коронавирусом и 4249 летальных исходов при COVID-19.

С начала пандемии в стране подтвердили смерть 345 025 человек от осложнений при этом заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что он отказывается вводить в стране режим общенационального карантина, несмотря на рекордное увеличение числа случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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