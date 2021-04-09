Лима, , 01:56 — REGNUM Пассажирский рейсовый автобус перевернулся на шоссе на юге Перу, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что автобус следовал из перуанской столицы Лимы в город Куско, однако перевернулся на шоссе в провинции Луканас. В результате ДТП погибли девять человек, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в китайской провинции Цзянсу грузовик врезался в пассажирский автобус. В результате аварии погибли 11 человек, еще 19 получили ранения.

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