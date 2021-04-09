Пекин, 9 апреля 2021, 01:47 — REGNUM Китайские власти выпустили циркуляр с целью дальнейшего продвижения духа и культивирования социальной атмосферы верховенства закона в стране, сообщает агентство Синьхуа.
В циркуляре, совместно изданном генеральными управлениями ЦК Компартии Китая и Госсоветом, ставились цели и вводились требования к соответствующей работе.
Согласно циркуляру, к 2035 году Китай будет создавать общественный климат, в которой общественность будет знакома с законами и правилами, а также активно соблюдать их и сопрягать свою повседневную жизнь с ними.
В циркуляре подчеркивалась необходимость повышения осведомленности общественности о таких законах и нормативных актах, как Конституция и Гражданский кодекс.
Она призвала соответствующие ведомства внести свой вклад в это дело, строго придерживаясь принципа разумного законодательства, строгого правоприменения и беспристрастного правосудия.
Для более эффективного содействия верховенству права с помощью культурных средств в циркуляре предлагалось продолжить изучение истории правового управления в Китае, создание культурных продуктов на правовую тематику и расширение международного обмена в этой области.