Пекин, , 01:47 — REGNUM Китайские власти выпустили циркуляр с целью дальнейшего продвижения духа и культивирования социальной атмосферы верховенства закона в стране, сообщает агентство Синьхуа.

В циркуляре, совместно изданном генеральными управлениями ЦК Компартии Китая и Госсоветом, ставились цели и вводились требования к соответствующей работе.

Согласно циркуляру, к 2035 году Китай будет создавать общественный климат, в которой общественность будет знакома с законами и правилами, а также активно соблюдать их и сопрягать свою повседневную жизнь с ними.

В циркуляре подчеркивалась необходимость повышения осведомленности общественности о таких законах и нормативных актах, как Конституция и Гражданский кодекс.

Она призвала соответствующие ведомства внести свой вклад в это дело, строго придерживаясь принципа разумного законодательства, строгого правоприменения и беспристрастного правосудия.

Для более эффективного содействия верховенству права с помощью культурных средств в циркуляре предлагалось продолжить изучение истории правового управления в Китае, создание культурных продуктов на правовую тематику и расширение международного обмена в этой области.