9 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 09:56 — REGNUM Телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель об обострении ситуации на юго-востоке Украины породил горячее обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 9 апреля в социальной сети Facebook.

Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Окраину обсуждают все, только без неё самой! Тут Путин с Меркель, в другом месте вашингтонский обком проводит совещание с телепузиками Польшей, и Литвой. Только что-то самих клоунов никуда не зовут», — отметила Liliana N.

Многие пользователи отметили, что все обсуждают ситуацию на Украине, но даже не собираются спрашивать мнение Киева по этому поводу. Люди считают, что сейчас происходит просто показательный этап, который не собирается перерастать в полномасштабную войну на Донбассе.

«Идёт игра мускулами. Никто воевать не хочет и не будет! Эмоции, оскорбления, все друг друга унижают», — пишет Галина К.

Некоторые комментаторы отметили, что полноценной войны ещё нет, но Украина уже убивает мирное население Донбасса, в числе которых оказываются дети. Такого допускать нельзя, считают люди, и канцлер Германии должна оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот остановил своё кровожадное рвение.

«Меркель должна требовать с Зеленского! А то не на тех наезжает! Что же с украинцами ля-ля и всё шёпотом. Рявкнула бы на тех, кто возрождает фашизм, убивает мирных людей!» — написал Алексей А.

Часть людей пришла к выводу, что подобные разговоры не приносят желаемых плодов. Граждане уверены, что Меркель несамостоятельно в политике и в любом случае будет слушаться указаний из Вашингтона.

«Такие встречи ничего не дают. Пустая трата времени. Меркель в этом плане ничего не сможет делать и, даже если и могла, то не сделала бы. Украина под США лежит», — считает Ирик Б.

Владимир Путин Kremlin.ru

Ряд комментаторов отметил, что Путин разговаривает с Меркель уже далеко не первый раз, но всё всегда выходит из-под контроля. Настоящего диалога и взаимных доверительных отношений между Москвой и Берлином на сегодняшний день нет, уверены граждане.

«В сотый раз уже встречаются, а у фрау, судя по всему, склероз! Забывает всё очень быстро. И так шесть лет подряд», — поделилась своим мнением Лилия А.

В большинстве своём граждане призвали российское руководство отложить в стороны любые попытки построить диалог с Западом и начать самостоятельно помогать жителям Донбасса, делая для этого всё необходимое.

«Сколько можно обсуждать? Наоборот, надо свернуть все переговоры. Всё давно сказано, написано и обещано. Мяч на стороне Украины — как поступит, так и получит», — указал Vladimir K.

Напомним, 9 апреля президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, одной из основных тем стало обострение ситуации на юго-востоке Украины.