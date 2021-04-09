Пекин, , 01:37 — REGNUM Органы прокуратуры по всему Китаю в 2020 году привлекли к ответственности 142 тыс. человек по подозрению в киберпреступлениях, включая преступления, совершенные с помощью Интернета и телекоммуникационных технологий, сообщает агентство Синьхуа.

По последним данным Верховной народной прокуратуры (ВСНП), этот показатель вырос на 47,9% в годовом исчислении. Прокуратура обратила внимание на эскалацию традиционных преступлений в киберпространстве, отметив, что мошенничество и преступления, связанные с азартными играми, совершенные с помощью Интернета, составили 64,4% от общего числа киберпреступлений в 2020 году.

Прокуратура Китая обязалась активизировать борьбу с киберпреступностью, одновременно содействуя координации действий с соответствующими сторонами общества для решения этой проблемы на корню.