Анкара, , 03:34 — REGNUM Министр национальной обороны Хулуси Акар 8 апреля совершил визит в Англию по приглашению своего коллеги Бена Уоллеса. По прибытии Акара в здание конной гвардии в столице Лондона, где находится парадный полк, его приветствовал министр обороны Великобритании Уоллес. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

После небольшой беседы оба министра направились на площадь, где состоялась церемония. После осмотра церемониального полка министры вместе направились в здание министерства обороны.

Отмечается, что в ходе официального визита были обсуждены двусторонние отношения, региональные вопросы и сотрудничество в сфере оборонной промышленности.