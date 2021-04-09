Даллас, США, , 01:35 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в городе Брайан в американском штате Техас. Об этом 8 апреля передает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.

Еще четверо человек госпитализированы в критическом состоянии. Ранее сообщалось о шести пострадавших. Стрелявший до сих пор не задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля телеканал CBS передал информацию о том, что на заводе по производству мебели в Брайане неизвестный устроил стрельбу.

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