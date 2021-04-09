Анкара, , 03:34 — REGNUM Премьер-министр Египта Мустафа Медбули поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за усилия, которые он приложил во время председательства своей страны в Исламской восьмёрке. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

На 10-м саммите организации «исламской восьмерки развивающихся стран» D-8 участники согласились углубить коммерческое сотрудничество и увеличить внутренние объёмы торговли не менее чем на 10% от общей торговли D-8 в рамках десятилетней дорожной карты, направленной на то, чтобы сделать организацию более сильной и развитой.

Страны D-8 состоят из Турции, Бангладеш, Египта, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии и Пакистана.

Медбули отметил, что Египет уделяет большое внимание участию в деятельности организации с целью укрепления существующего и будущего сотрудничества. По его словам, Каир укрепляет связи в областях общих интересов и борется с растущими вызовами в нынешних особых условиях.