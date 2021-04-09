Пекин, , 01:26 — REGNUM Китайский ученый Кан Ле получил в 2021 году международную премию Сильверстайна-Симеоне, присуждаемую ученым за выдающиеся работы в области химической экологии, сообщила Китайская академия наук, передает 7 апреля агентство Синьхуа.

Исследователь из Института зоологии академии, получил награду за передовые исследования, включая его недавнее исследование, которое показало, что зловонное соединение, испускаемое саранчой, может привлечь насекомых в дикой природе, чтобы формировать гигантский кластер.

Соединение, называемое 4-виниланизолом или 4VA, было идентифицировано как феромон агрегации, который отвечает за поведение роя. Это открытие впервые раскрыло тайну саранчовых роев, которая, как ожидается, будет иметь очень большое значение в борьбе с нашествиями саранчи и предсказании их последствий, а также вдохновит ученых на решение глобальной продовольственной проблемы.

Премия присуждается ежегодно Международным обществом химической экологии с 1995 года. Кан — первый китайский ученый, удостоившийся этой чести.